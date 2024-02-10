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16:54, 10 февраля 2024Культура

Вокалист группы «Би-2» показал фото из тайской тюрьмы

Вокалист группы «Би-2» Егор Бортник опубликовал фото и видео из тайской тюрьмы

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото и видео, сделанные во время заключения в тайской тюрьме.

На размещенных музыкантом кадрах видно, что в камерах отсутствуют кровати — участники группы и другие заключенные лежат на полу на пледах. Коме того, в небольшом помещении находятся десятки заключенных. При этом они не лишены средств связи, зарядных устройств, сигарет и напитков.

Комментируя свой пост, Бортник отметил, что концерты в Таиланде по независящим от группы причинам получились «громкими и богатыми на впечатления». «Просто хотим напомнить, что главной ценностью "Би-2" была и остается свобода», — написал он.

Все участники «Би-2» из Таиланда направились в Израиль. Они были задержаны 24 января сразу после выступления на Пхукете. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на выступление.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что министерство иностранных дел государства не отказывалось пускать журналистов из России на пресс-конференцию группы «Би-2» — так захотели сами музыканты. Также участники группы отказались от общения с российскими консулами.

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      Екатерина Подвигина
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