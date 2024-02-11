Крупный пожар в гостинице в Тольятти локализовали

МЧС: пожар в гостиничном комплексе в Тольятти локализовали на площади 800 кв. м

В Тольятти пожарные МЧС России локализовали крупный пожар в здании гостиничного комплекса «Жара Beach Resort». Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Возгорание локализовано на площади 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ведомстве добавили, что в результате пожара пострадали два человека. На месте работали 105 огнеборцев и 29 единиц техники.