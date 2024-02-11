Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России

Илон Маск: компания SpaceX не продает терминалы Starlink России

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Х.

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал он, реагируя на некие сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

«Это категорически неправда», — подчеркнул Маск.

Ранее инженер из Киева Олег Кутков заявил, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО).

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможным использование Starlink Вооруженными силами (ВС) России.