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22:39, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России

Илон Маск: компания SpaceX не продает терминалы Starlink России
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Х.

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал он, реагируя на некие сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

«Это категорически неправда», — подчеркнул Маск.

Ранее инженер из Киева Олег Кутков заявил, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО).

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможным использование Starlink Вооруженными силами (ВС) России.

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      Марина Совина
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