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00:59, 11 февраля 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на использование Starlink российскими военными

Инженер ВСУ пожаловался на использование Starlink российскими военными

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал инженер из Киева Олег Кутков, занимающийся обслуживанием этого оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, устройства Starlink попадает на линию фронта к обеим сторонам конфликта через волонтеров, которые скупают появляющиеся в продаже терминалы по всему миру. В результате в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения оказалось так много терминалов, что система не справляется и качество связи падает.

Кутков объяснил, что спутник не способен определить, кто использует терминал, так что «либо работают все, либо не работает никто».

8 февраля полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможным использование Starlink Вооруженными силами (ВС) России. «Оно (подключение — прим. "Ленты.ру") не активируется на территории Российской Федерации. Оно активируется на территории Украины или в приграничных районах, к которым относятся и Крым, и ДНР, и ЛНР. Я полагаю, что покупатели приобретают устройства через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или через другие третьи страны, ввозят их в Россию и пользуются, пока есть возможность», — допустил он.

Ранее об активном использовании спутниковой связи ВСУ рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, украинские военные использует терминалы преимущественно для управления беспилотными летальными аппаратами.

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      Марина Совина
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