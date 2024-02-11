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10:32, 11 февраля 2024Бывший СССР

Миллион украинских школьников заподозрили в желании бежать из страны

Экс-премьер Украины Азаров: миллион украинских школьников хотят уехать из страны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Миллион украинских школьников хотят уехать из страны, чтобы не оказаться в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В таком желании четверть от общего числа учащихся заподозрил экс-премьер-министр страны Николай Азаров в публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Один миллион украинских школьников хотят уехать за границу из Украины. Это 25 процентов всех школьников страны, которых сейчас насчитывается четыре миллиона человек. Они пессимистично смотрят на будущее Украины и хотят переехать жить в другие страны», — полагает Азаров.

Бывший глава кабмина добавил, что желание бежать объяснимо с учетом того, что на персональный воинский учет украинские подростки обязаны вставать уже в 16 лет. В случае признания годными им автоматически закрывается выезд из страны. Азаров не исключает, что многих из них пустят на «пушечное мясо».

Ранее на Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом. По мнению одного из парламентариев, документ призван обеспечить не мобилизацию и поддержку военнослужащих, а «развитие рабовладельческой философии на Украине».

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      Олег Давыдов
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