Минфин Израиля раскритиковал понижение рейтинга страны агентством Moody's

Глава Минфина Израиля Смотрич: решение агентства Moody's является политическим

Решение агентства Moody's по понижению кредитного рейтинга Израиля с уровня «А1» до «А2» является «политическим манифестом». Об этом заявил глава Минфина страны Бецалель Смотрич, передает газета The Jerusalem Post.

«Экономика Израиля сильна по всем параметрам. Она способна выдержать все военные усилия, как на линии фронта, так и в тылу, пока с Божьей помощью не будет достигнута победа», — рассказал политик.

Таким образом он отреагировал на решение по понижению рейтинга, принятое на основании продолжающегося конфликта Израиля с исламистской группировкой ХАМАС. Смотрич добавил, что решение Moody's не основано на экономических аргументах. По его мнению, оно основано на «пессимистичном и необоснованном геополитическом мировоззрении, которое отражает отсутствие уверенности в безопасности и национальной силе Израиля, а также очевидно отсутствие уверенности в праведности его пути».

Ранее Центробанк Израиля подсчитал стоимость его войны с ХАМАС. По его оценкам, она составит порядка 53 миллиардов долларов.