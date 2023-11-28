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10:36, 28 ноября 2023Экономика

В Израиле подсчитали стоимость войны с ХАМАС

Центробанк Израиля: война с ХАМАС обойдется стране в 53 миллиарда долларов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Война с представителями радикальной палестинской группировки может нанести значительный ущерб экономике Израиля — урон в размере 198 миллиардов шекелей, или 53 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков исследовательского отдела Центробанка (ЦБ) ближневосточной страны.

О значительном ущербе от войны с ХАМАС ранее предупреждали и в израильском Министерстве финансов. В ведомстве оценили ежедневный урон от боевых действий в 270 миллионов долларов. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщало о суточных потерях израильской экономики в размере 260 миллионов.

В местном ЦБ также предупредили, что затягивание войны с большой долей вероятности спровоцирует увеличение государственных расходов на оборону. Глава регулятора Амир Ярон призвал правительство проявить осторожность при разработке нового бюджета, так как «финансовые последствия» войны сохранятся в среднесрочной перспективе. «Важно, чтобы правительство сократило новые долгосрочные расходы», — заявил руководитель ЦБ.

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На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке израильский регулятор также понизил свой прогноз по темпам роста ВВП страны. Согласно обновленной оценке, экономика вырастет два процента в 2023 и 2024 годах, хотя до этого аналитики предрекали увеличение валового продукта на 2,3 и 2,8 процента соответственно. При этом в Минфине дали аналогичный прогноз на 2023-й, но предсказали более слабый рост на 2024 год.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на подсчеты аналитиков сообщало, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке может привести к снижению ВВП Израиля на четыре процента. По итогам 2022 года экономика страны оценивалась в 473 миллиарда долларов. В число ключевых рисков эксперты включили потерю зарубежных инвесторов и отток капитала, а также возможный спад в туристическом секторе, который играет важную роль в структуре израильской экономики.

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      Анатолий Акулов
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