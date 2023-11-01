Подсчитан возможный ущерб Израиля от войны с ХАМАС

«Прайм»: эскалация конфликта с ХАМАС грозит Израилю спадом ВВП на 4 %

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке угрожает Израилю снижением ВВП на четыре процента с прошлогодних 473 миллиардов долларов. О вероятном ущербе сообщает «Прайм» со ссылкой на подсчеты аналитиков.

Усиление конфликта с ХАМАС также может привести к потере инвесторов и оттоку капитала из ближневосточного государства. Кроме того, при таком сценарии возможен спад в туристическом секторе, который играет важную роль для экономики Израиля. В итоге в случае реализации прогноза ВВП страны может сократиться до 454 миллиардов долларов к концу этого года, заявил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. «По нашим оценкам, ВВП Израиля может сократиться от одного до четырех процентов», — заключил он.

В свою очередь эксперт аналитического центра «Яков и Партнеры» Павел Шашков в список потенциальных угроз включил риски роста инфляции в Израиле. По его словам, в случае разрастания конфликта на Ближнем Востоке темпы роста потребительских цен в стране могут достичь многолетнего максимума. Однако при локализованном характере боевых действий в регионе влияние войны на инфляцию «будет незначительным как для Израиля, так и соседних государств», пришел к выводу аналитик.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз экспертов JPMorgan Chase & Co сообщило, что экономика Израиля на фоне эскалации в Секторе Газа может сократиться в четвертом квартале на 11 процентов в годовом выражении. При этом ВВП страны в целом за 2023 год вырастет на 2,5 процента и на два процента в 2024-м. В то же время аналитики отметили, что оценка воздействия войны с ХАМАС на экономику Израиля «остается сложной из-за все еще очень большой неопределенности по поводу масштабов и продолжительности конфликта».