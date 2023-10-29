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00:46, 30 октября 2023Экономика

Аналитики оценили ущерб от войны с ХАМАС для экономики Израиля

JPMorgan: экономика Израиля в четвертом квартале может сократиться на 11%

Фото: Reuters

Экономика Израиля на фоне эскалации в Секторе Газа может сократиться в четвертом квартале на 11 процентов год к году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan уточняет, что ВВП страны в целом за 2023 год вырастет на 2,5 процентов и на 2 процентов в 2024 году. Однако риски «все еще могут быть смещены в сторону снижения», подчеркнули аналитики.

По их словам, оценка воздействия конфликта на экономику Израиля «остается сложной из-за все еще очень большой неопределенности по поводу масштабов и продолжительности конфликта», а также отсутствия данных.

Вечером 29 октября стало известно, что Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, военная операция продлится не менее шести недель.

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      Юлия Мискевич
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