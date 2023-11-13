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18:43, 13 ноября 2023Экономика

Раскрыты экономические потери Израиля от войны с ХАМАС

Bloomberg: война с ХАМАС обходится экономике Израиля в $260 миллионов в день
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Война с палестинской радикальной группировкой ХАМАС обходится экономике Израиля в 260 миллионов долларов в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

При этом, как утверждают эксперты, последствия конфликта с палестинскими боевиками оказались для экономики Израиля дороже, чем предполагалось изначально. Это обстоятельство может значительно затруднить принятие бюджета ближневосточной страны на 2024 год.

В ближайшее время министр финансов Бецалель Смотрич должен будет представить проект бюджета страны на оставшуюся часть 2023-го и на 2024 год для окончательного одобрения властей. Кабмин премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху хочет сохранить выплаты ультраортодоксальным школам. Соответствующий пункт уже включили в так называемые коалиционные фонды — дискреционные расходы, предназначенные для пяти партий местного парламента.

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Как утверждает агентство, Нетаньяху настаивает на сохранении в итоговом проекте госрасходов спорных дотаций, несмотря на то что дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. Суммарный размер гострансфертов, утвержденных в мае прошлого года, составляет 14 миллиардов шекелей (3,6 миллиарда долларов). Часть из них планируется выделить для местных религиозных школ и развитие еврейских поселений, расположенных на Западном берегу реки Иордан.

В начале ноября главный экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst&Young Грегори Дако оценил суммарный ущерб мирового ВВП от продолжающейся войны Израиля и ХАМАС в два триллиона долларов. Он также допустил, что в случае эскалации боевых действий на Ближнем Востоке глобальный энергорынок может столкнуться с резким ростом биржевых цен на нефть — вплоть до 150 долларов за баррель североморской эталонной марки сырья Brent.

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      Анатолий Акулов
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