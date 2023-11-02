Подсчитаны потери мировой экономики в случае ухудшения ситуации на Востоке

NYT: мировая экономика потеряет $2 трлн в случае обострения конфликта на Востоке

В случае дальнейшей эскалации военного конфликта Израиля и Палестины мировая экономика рискует потерять два триллиона долларов, считает главный экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst&Young Грегори Дако. Об этом он рассказал газете The New York Times (NYT).

Кроме того, если ситуация продолжит ухудшаться, глобальные цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель, что почти в два раза выше, чем текущие котировки. На момент написания материала эталонный сорт Brent торгуется на уровне 85,6 доллара за баррель. Ситуация на рынке усугубляется, поскольку параллельно идут боевые действия на Украине, которые также провоцируют глобальные энергетические шоки.

Еще одной угрозой продолжения войны экономист называет начало умеренной рецессии на Ближнем Востоке. При этом последствия конфликта выйдут далеко за пределы региона, уверены другие опрошенные изданием эксперты. Подорожание энергоносителей увеличит стоимость производства продуктов питания и снизит покупательную способность домохозяйств, в связи с чем продовольственная безопасность в развивающихся странах, например в Египте, Пакистане и Шри-Ланке, окажется под угрозой. Развитые же страны Европы столкнутся с новой волной мигрантов с Ближнего Востока.

В свою очередь, Израиль на фоне усиления боевых действий рискует столкнуться со снижением ВВП на четыре процента, до 454 миллиардов долларов с прошлогодних 473 миллиардов. Усиление конфликта с ХАМАС также может привести к потере инвесторов и оттоку капитала. Кроме того, при таком сценарии возможен спад и в туристическом секторе, который играет важную роль для экономики страны.