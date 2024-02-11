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14:42, 11 февраля 2024Россия

Кремль оценил возможность новых мирных переговоров с Украиной

Песков о мирных переговорах: Киеву придется признать, что уже другая реальность

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина в марте 2022 года могла выйти на мирные договоренности с Москвой, однако не сделала этого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отказ Киева от мирного урегулирования он прокомментировал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

«Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте (2022 года — прим. «Ленты.ру»), но она это не сделала. Точнее, она это сделала, и потом по требованию англосаксов, как мы говорим, они отказались от результатов переговоров», — сказал Песков. Он заявил, что Западу и Украине будет все тяжелее найти достойный выход из конфликта.

Официальный представитель Кремля также оценил возможность новых мирных переговоров Москвы с Киевом. «Сейчас, если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму не было больно, придется признавать», — подытожил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что мирные переговоры России и Украины в 2022 году сошли на нет из-за США. По его словам, Киев по указанию Вашингтона отрекся от своих договоренностей.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыл, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех договоренностей.

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      Олег Давыдов
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