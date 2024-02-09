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13:14, 9 февраля 2024Бывший СССР

В России назвали причины срыва переговоров с Украиной в 2022 году

Депутат Чепа связал с США срыв мирных переговоров России и Украины в 2022 году

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Мирные переговоры России и Украины в 2022 году сошли на нет из-за США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он связал срыв диалога о прекращении боевых действий с влиянием Вашингтона на Киев.

«Мы отошли от Киева, от Сумской, Черниговской [областей], практически отошли от Харькова, потому что была определенная договоренность. Чтобы дальше велись эти переговоры, Киев запросил остановки активных действий и попросил Россию отодвинуть свои войска дальше от Киева, хотя Киев уже с трех сторон был окружен. Очевидно, по указанию США они отреклись от своих договоренностей, несмотря на то что там были подписи под определенными бумагами. Мы то же самое видели и по Минским соглашениям, и по ряду других соглашений, когда достигались определенные договоренности, а потом о них забывали или игнорировали», — назвал причины депутат.

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В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех договоренностей.

Владимир Путин дал большое интервью Карслону, который специально ради этого прилетал в Москву. Запись беседы была опубликована на сайте журналиста в ночь на 9 февраля. Это первая встреча президента России с иностранной прессой после начала специальной военной операции.

В июле 2023 года российский президент рассказал, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора.

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