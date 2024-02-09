Американский журналист Такер Карлсон завершил недельный визит в Россию, взяв интервью у президента Владимира Путина. В ночь на 9 февраля по Москве двухчасовой ролик без монтажа, как обещал американец, появился в сети. Где и во сколько смотреть беседу Путина и Карлсона — рассказывает «Лента.ру».

Где посмотреть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Журналист Такер Карлсон заявил в своем аккаунте в X (экс-Twitter), что опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным в ночь на 9 февраля — в 02:00 по московскому времени. Так и произошло, сейчас видео доступно на нескольких платформах.

Посмотреть его можно бесплатно на сайте Такера Карлсона либо в его аккаунте в Х. Журналист подчеркнул, что видео выложили без монтажа, чтобы каждый зритель мог сделать собственные выводы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне выхода интервью заявил, что российские зрители также смогут посмотреть беседу Путина и Карлсона на сайте Кремля.

Интервью появится там утром 9 февраля — после того как американский журналист опубликует его на своих площадках

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Почему Карлсон решил разговаривать с Путиным

Анонсируя беседу с Путиным, Такер Карлсон заявил, что за два года проведения специальной военной операции (СВО) его западные коллеги освещали конфликт только с одной стороны, записывая комплиментарные интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой подход журналист назвал пропагандой и отметил, что интервью с Путиным покажет американцам правду.

При этом в своем обращении Карлсон подчеркнул, что сделал это не для русских, не для Путина, а для своих соотечественников, и обратил внимание на то, что выступает за свободу слова.

Почему Путин дал интервью именно Карлсону

С начала СВО президент России не давал интервью зарубежным журналистам. Такер Карлсон стал первым. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это объясняется тем, что американский журналист не руководствуется русофобскими догмами Запада, предпочитая делать выводы самостоятельно. Позицию Карлсона Песков назвал «проамериканской», но «контрастно отличающейся от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ».

Что Такер Карлсон думает о СВО

Такер Карлсон — звезда американского телевидения. С 2016 по 2023 год он вел передачу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. В шоу журналист высказывал консервативные взгляды, критиковал нынешнего президента США Джо Байдена, поднимал острые и резонансные темы. В 2023 году средняя аудитория передачи Карлсона составляла 3 миллиона человек.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Еще в апреле 2022 года, говоря о СВО, Карлсон заявлял, что не поддерживает политику США по финансированию Киева. Он призывал американцев подсчитать, сколько денег осело в карманах президента Украины Владимира Зеленского. А финансовую и оружейную помощь Вашингтона Киеву называл преступлением против собственного государства.

Сколько Такер Карлсон пробыл в Москве

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в аэропорту Стамбула 1 февраля, когда он садился на рейс до Москвы. Через два дня Карлсон посетил балет «Спартак» в Большом театре. В антракте журналисты расспросили его о причинах прилета в Москву и возможном интервью с Путиным. Карлсон в тот раз ответил уклончиво.

Позднее беседа с российским президентом подтвердилась, а после того как интервью сняли, телеведущий спешно направился в аэропорт Шереметьево — его заметили 8 февраля в зале ожидания. Такер Карлсон оставил все вещи в отеле и вылетел из Москвы ближайшим самолетом до Белграда.