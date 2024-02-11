На Украине сбили беспилотник более чем с 22 килограммами наркотика

На западе Украины пограничники сбили дрон более чем с 22 килограммами наркотика

На Западной Украине пограничники сбили беспилотник, перевозивший 22,5 килограмма наркотического вещества. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Дрон был сбит на окраине одного из пограничных населенных пунктов, отметили в ведомстве. Правоохранители установили троих причастных к преступлению лиц, у них прошли обыски, в ходе которых были найдены еще несколько дронов.

Всем фигурантам сообщили о подозрении, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Госдуме заявили, что украинское государство превратилась в наркопритон. Глава думского Комитета по безопасности Василий Пискарев отметил, что на Украине Запад может испытывать новые виды наркотических средств и лекарств.