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15:21, 11 февраля 2024Бывший СССР

Налет «Гераней» на Украину стал одним из самых массовых

Военкор Пегов: в ночь на 11 февраля Украину атаковали 45 «Гераней»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Произошедшая в ночь на 11 февраля атака на Украину беспилотниками типа «Герань» стала одной из самых массовых за последнее время. Как сообщил в своем Telegram-канале основатель проекта WarGonzo, военкор Семен Пегов, на территорию страны обрушились 45 дронов.

«По данным из украинских пабликов, сегодня ночью на Украину совершен один из самых массовых налетов "Гераней" за последнее время. Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. Сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты», — констатировал Пегов.

Военкор ничего не сообщил о том, насколько успешны были атаки беспилотников, а также о том, какое количество в итоге достигло цели.

Ранее стало известно о том, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю краснолиманского направления специальной военной операции. Также отражены две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины.

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      Олег Давыдов
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