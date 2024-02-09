Армия России улучшила положение на одном направлении СВО

Минобороны: ВС России улучшили положение на краснолиманском направлении СВО

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России улучшили положение по переднему краю краснолиманского направления специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 5-й бригады нацгвардии страны в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно информации Минобороны, за сутки Украина потеряла на этом направлении до 290 военнослужащих, три бронемашины и семь автомобилей.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе посещения пункта управления одного из объединений «Западной» группировки войск отметил, что российским войскам удается овладевать все более выгодными рубежами на большинстве направлений. Он поблагодарил командующих за успехи в наступательных действиях.

2 февраля глава оборонного ведомства отчитался, что в январе российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО — Веселое, Крахмальное и Табаевку. Шойгу подчеркнул, что провала украинского контрнаступления армия России сохраняет стратегическую инициативу на поле боя.