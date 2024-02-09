Шойгу высказался о российском наступлении в зоне СВО

Глава Минобороны Шойгу отметил успешное наступление российских войск в зоне СВО

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок российских войск за успехи в наступательных действиях в зоне специальной военной операции (СВО). О положительном высказывании Шойгу по теме российского наступления сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что российским войскам удается овладевать все более выгодными рубежами на большинстве направлений.

Как сообщалось ранее, российским военным удалось улучшить положение по переднему краю на краснолиманском, донецком и купянском направлениях.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка. Так канцлер аргументирует необходимость оказания постоянной финансовой и военной помощи ВСУ.