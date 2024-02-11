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14:31, 11 февраля 2024Путешествия

Названы лучшие пляжи мира

АТОР: эксперты Lonely Planet составили рейтинг лучших пляжей мира в 2024 году

Фото: Unsplash

Названы 20 лучших пляжей мира в 2024 году. Рейтинг составили эксперты издания Lonely Planet, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 11 февраля.

Уточняется, что в список вошли как известные среди отдыхающих пляжи, так и уединенные бухты, где редко появляются путешественники. Так, на первой строчке оказался австралийский Байрон-Бей с розовато-кремовым мягким песком. Он подходит для серферов благодаря идеальным волнам.

Второе место досталось пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро. Там туристы любят встречать закаты на песчаной полосе шириной до 100 метров и протяженностью почти три километра. Третью позицию занял Ао Майя в Таиланде. Этот небольшой пляж известен благодаря съемкам фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

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В двадцатку лучших также вошли Остров Мнемба (Занзибар, Танзания), Саракинико (Милос, Греция), Честерман-Бич (Ванкувер, Канада), Кабо-Сан-Хуан-дель-Гиа (Колумбия), Анс Сурс д’Аржан (Сейшельские острова), Баландра (Ла-Пас, Мексика), Пунта Палома (Кадис, Испания), Пунта Рата (Макарская Ривьера, Хорватия), Вест-Бич (Бернерей, Шотландия), Раудасандур (Вестфьордс, Исландия), Розовый пляж (Комодо, Индонезия), Дуэодде (Борнхольм, Дания), Ким Бэй (Кил, графство Мейо, Ирландия), Руби-Бич (Вашингтон, США), Стэнхоуп-Бич (Канада), Радханагар (Андаманские острова, Индия), Пасифик-Бич (Суригао-дель-Норте, Филиппины).

Ранее элитные отели Египта запустили для россиян скидки до 30 процентов на летний отдых в 2024 году. По акции раннего бронирования выставили почти все популярные пляжные отели, кроме бюджетных трехзвездочных гостиниц.

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      Зарина Дзагоева
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