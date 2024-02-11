Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:47, 11 февраля 2024Путешествия

Пассажирские поезда встали в Ростовской области из-за непогоды

10 пассажирских поездов встали в Ростовской области из-за непогоды

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

В Ростовской области десять пассажирских поездов дальнего следования встали из-за мокрого снега и ледяного дождя. О последствия непогоды сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс региона.

Уточняется, что в воскресенье, 11 февраля, был отменен пригородный поезд, следующий по маршруту Лихая — Ростов, а еще семь составов были задержаны на несколько часов. В их числе МоскваАдлер, ПермьНовороссийск, Санкт-Петербург — Новороссийск, Самара — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Адлер, Москва — Новороссийск, Новороссийск — Москва, Москва — Симферополь, Ростов — Волгоград.

По информации министерства, пассажиров, чьи рейсы задержали на четыре и более часов, обеспечили дополнительным питанием.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Татарстане из-за снежных завалов. В числе застрявших из-за непогоды составов оказались поезда Москва — Казань (более трех часов), Казань — Новый Уренгой (два часа), Ижевск — Москва (два часа), Казань — Екатеринбург (два часа), Москва — Екатеринбург (два часа), Казань — Ижевск (два часа).

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о переживаниях за Такера Карлсона

      В Кремле прокомментировали одну делать в интервью Путина Карлсону

      Стас Михайлов лишился продюсерского центра

      Песков раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина Карлсону

      Кадыров рассказал о спасении пленного российского солдата

      Из-за массового отравления посетителей российского кафе возбудили уголовное дело

      С госсайта пропал законопроект о предельном возрасте пребывания на службе

      Пассажирские поезда встали в Ростовской области из-за непогоды

      Найдены черные ящики упавшего в Карелии вертолета Ми-8

      В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Вашингтоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше