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13:16, 8 февраля 2024Путешествия

Пассажирские поезда встали в Татарстане из-за непогоды

Направляющиеся в Москву и Казань поезда встали в Татарстане из-за снега

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву и Казань, встали в Татарстане из-за снежных завалов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша Турдома».

Уточняется, что поезд, следовавший из поселка Круглое Поле в российскую столицу, опаздывает уже на пять часов. В числе застрявших из-за непогоды составов также есть поезда Москва — Казань (более трех часов), Казань — Новый Уренгой (два часа), Ижевск — Москва (два часа), Казань — Екатеринбург (два часа), Москва — Екатеринбург (два часа), Казань — Ижевск (два часа).

Ранее сильный ветер сорвал взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Сочи. Из-за неблагоприятных погодных явлений на два-три часа задерживается вылет по меньшей мере шести пассажирских лайнеров.

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      Зарина Дзагоева
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