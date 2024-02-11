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09:49, 11 февраля 2024Мир

Премьер Британии высказался об интервью Путина Карлсону

Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным

Фото:Unsplash

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону смехотворным. Такой эпитет он подобрал в интервью Sky News, повторив оценку, данную ранее канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Явно смехотворное (мнение Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине, — прим. «Ленты.ру»). Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — констатировал британский премьер.

При этом Сунак был вынужден признать, что сложившаяся на Украине ситуация повлияла на сам Лондон. В частности, выросли счета за электроэнергию.

О том, что интервью Путина Карлсону считает смехотворным и Шольц, немецкий канцлер заявил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. По его мнению, российский лидер «всегда говорит много лжи об истории этой войны».

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      Олег Давыдов
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