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23:39, 11 февраля 2024Бывший СССР

Премьер Молдавии рассказал о беспилотнике на границе с Украиной

Речан: найденные на юге Молдавии обломки беспилотника не представляют угрозы
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Сегодня в южной части Молдавии были найдены фрагменты дрона. Проводится расследование. Общественная безопасность обеспечивается властями, и для местных жителей нет никаких рисков», — рассказал Речан.

Пресс-служба пограничной полиции Молдавии ранее сообщила о найденных на украино-молдавской границе обломках беспилотника типа «Шахед». В сообщении также приводятся данные украинских властей, согласно которым в ночь на 10 февраля был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

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