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21:05, 11 февраля 2024Мир

Обломки беспилотника нашли на украино-молдавской границе

На границе Украины и Молдавии нашли обломки беспилотника

Фото: пресс-служба пограничной полиции Молдавии

Обломки беспилотника нашли на украино-молдавской границе. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

В сообщении ведомства указано, что речь идет о беспилотнике типа «Шахед». Нес ли дрон боевую часть, не уточняется.

Доступ к месту крушения дрона ограничили. В погранполиции заявили, что в связи с принятыми местными властями мерами угрозы для населения нет. В сообщении приводятся данные украинских властей, согласно которым в ночь на 10 февраля был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

Ранее на Украине рассказали об испытании в боевой обстановке новых российских беспилотников. Отличительной особенностью дронов является невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

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      Алан Босиков
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