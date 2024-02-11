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15:04, 11 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о применении Россией беспилотника с «машинным зрением»

«Страна»: армия России применила устойчивый к действию средств РЭБ беспилотник

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска применили в зоне спецоперации новую модель беспилотника. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на специалиста по дронам Сергея Бескрестнова.

По его словам, отличительной особенностью нового дрона является их устойчивость к воздействую средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Бескрестнов сообщил, что новый беспилотник был применен на херсонском направлении. После того, как украинский катер применил средства РЭБ против российских дронов, его атаковал новый беспилотник с «машинным зрением», которых обошел систему помех и поразил цель, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости совершенствовать российские беспилотники. Одним из перспективных направлений он назвал разработку систем ретрансляции, наведения, управления и целеуказания.

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      Алан Босиков
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