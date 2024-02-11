Российские войска поразили пункт управления одного из подразделений ВСУ
Минобороны сообщило о поражении пункта управления 3-й штурмовой бригады ВСУ
Российские войска поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Выявленный объект был поражен в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики, уточнили в министерстве.
Помимо этого, за минувшие сутки дальнобойным оружием был уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ.
Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса Украины. В ходе ударов применялось высокоточное оружие, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Все цели удара были достигнуты.