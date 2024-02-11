США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

CENTCOM: США атаковали надводные беспилотники и ракеты хуситов в Йемене

США атаковали надводные беспилотники и ракеты хуситов в Йемене. О новом ударе американской армии сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

В сообщении говорится, что были поражены два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Хуситы готовились применить это оружие для удара по кораблям в Красном море, отметили в CENTCOM.

Уничтожение объектов поможет повысить защищенность судоходства в регионе и сделать его более безопасным, добавили в командовании.

Аналогичный удар по объектам хуситов США нанесли 10 февраля. Тогда были поражены четыре беспилотных надводных корабля и пять ракет. Эту атаку в CENTCOM также объяснили соображениями безопасности перевозок.