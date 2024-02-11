Стас Михайлов лишился продюсерского центра

ФНС закрыла продюсерский центр Стаса Михайлова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла продюсерский центр певца Стаса Михайлова «Творческая мастерская». Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнитель лишился центра по доброй воле, самостоятельно подав заявление о ликвидации юридического лица.

Документы в ФНС поступили еще в конце 2022 года. Таким образом, на их рассмотрение и обработку госорган потратил больше года.

По данным Mash, причина ликвидации «Творческой мастерской» — низкие прибыли или даже убытки. Журналисты уточняют, что, например, в 2021 году центру удалось выручить 5,9 миллиона рублей. Прибыль при этом составила лишь 685 тысяч. Суммарно центр просуществовал 12 лет, концентрируясь преимущественно на сферах исполнительского мастерства и телевизионном контенте, а также вещании.

Уже после подачи документов Михайлов сетовал, что принцип получения доходов певцов в России и на Западе кардинально отличается — к сожалению, не в пользу отечественного шоу-бизнеса. При этом жизнь российских артистов, по его словам, вовсе не так легка.

