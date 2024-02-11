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02:45, 11 февраля 2024Мир

Врач подтвердил симптомы деменции у Байдена

Врач Макари: Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У президента США Джо Байдена действительно наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции, сообщил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари. Состояние здоровья главы государства он оценил в интервью Fox News.

Специалист обратил внимание на ухудшение когнитивных способностей у политика. Он пояснил, что каждый человек периодически путает слова и допускает ошибки, однако у американского лидера стремительно прогрессируют провалы в памяти и замедление речи.

Врач подчеркнул, что американцы имеют основания для беспокойства по поводу участия Байдена в предстоящих президентских выборах. Он усомнился в том, что состояние главы государства стабилизируется. «Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», — заявил Макари.

В сентябре 2023 года сообщалось, что 72 процента американцев считают Байдена недостаточно здоровым для переизбрания на пост президента.

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      Марина Совина
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