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07:14, 11 февраля 2024Бывший СССР

Украинский журналист возмутился укреплениями ВСУ

Журналист Бутусов: у Украины «и близко нет» укреплений, похожих на оборону РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось создать такие же подготовленные линии обороны, как у России. Об этом заявил главред сайта «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

Он возмутился, что на фронте у украинской армии «и близко нет» никаких стратегических укреплений, похожих на оборону РФ. Журналист отметил, что украинская армия столкнулась с нехваткой спецтехники и бетона. Как утверждает Бутусов, строительство укреплений сводится к рытью окопов силами солдат с лопатами.

Ранее военный эксперт, офицер спецназа Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин рассказал, что российская армия наносит удары по укреплениям ВСУ в Авдеевке. По его словам, российские войска уже несколько дней отрабатывают бомбами ФАБ по укреплениям ВСУ.

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      Марина Совина
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