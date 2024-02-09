Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 9 февраля 2024Бывший СССР

Военный рассказал о ситуации в Авдеевке

Военный эксперт Матюшин: ВС России наносят удары по укреплениям ВСУ в Авдеевке
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия наносит удары по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. О ситуации на этом направлении рассказал военный эксперт, офицер спецназа Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин в беседе с «Царьградом».

По его словам, российские войска уже несколько дней отрабатывают бомбами ФАБ по укреплениям ВСУ. Ракеты и авиабомбы бьют по местам скопления противника в городе, по превращенной в крепость территории Авдеевского коксохимзавода, по позициям в полях. Матюшин поделился, что там происходит «настоящий ад».

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Артемовском ситуацию в Авдеевке для украинских военных. «Ситуация в Авдеевке ухудшается для украинской армии. Российские войска проникают все глубже в город, стремясь отрезать угольный завод от остальной части города», — заявил он.

Как стало известно, российским военнослужащим удалось вытеснить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Считается, что с этого направления украинские бойцы очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Путин обсудил с Совбезом проблему паводков и пожаров

      Штурмовики ВС России рассказали о продвижении в Авдеевке

      Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

      Неизвестный «заминировал» отель в Москве и потребовал арестовать Такера Карлсона

      В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

      Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

      Описан возможный эффект интервью Путина Карлсону

      Найдена модная замена черным платьям

      Россиян призвали не выбивать ковер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше