Умер заслуженный артист России

Заслуженный артист России, музыкант и педагог Юрий Ларин умер 10 февраля

Заслуженный артист России, советский и российский музыкант и педагог, тубист, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин умер в субботу, 10 февраля. Об этом сообщили профильные сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти не раскрывается.

Юрий Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне. В 1962 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории, в 1967-м — Московскую консерваторию. Преподавал по классу тубы в МГК имени Чайковского.

Ранее в возрасте 51 года в Санкт-Петербурге скончался вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр).