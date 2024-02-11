В Москве госпитализировали девятиклассницу с отравлением психотропами

Shot: в Москве госпитализировали школьницу с отравлением психотропами

Ученицу девятого класса одного из московских учебных заведений госпитализировали с отравлением психотропами. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел в школе №2045 в Зеленограде.

Девочке стало плохо прямо во время урока, она сильно покраснела. Преподаватель оперативно на это отреагировала, вызвав скорую помощь. Врачи госпитализировали девятиклассницу в ДГБ имени Филатова, где и был поставлен диагноз «отравление психотропами».

Shot отмечает, что сама ученица не признает факт употребления запрещенных веществ. По ее словам, перед уроком она лишь покурила электронную сигарету в туалете. Пока врачи выясняют все обстоятельства и берут анализы, к делу подключилась полиция. Силовики проводят беседы с семьей школьницы. Сама она на учете не состоит и проблемным подростком не считается.

Ранее стало известно, что электронные сигареты несут в себе такие же опасности для здоровья курильщиков, как и обычные. Эксперты отметили также, что всем поклонникам курения стоит чаще проверяться на наличие заболеваний.