Курильщиков электронных сигарет предупредили об опасности

Профессор Титов: любые сигареты повышают риск появления рака

Электронные сигареты несут в себе такие же опасности для здоровья курильщиков, как и обычные. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказали врачи и медицинские эксперты.

Ведущий научный сотрудник больницы имени Боткина, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов заявил, что не имеет значения, каким образом табачный дым попадает в легкие человека. «Любые сигареты, где есть никотин и токсические вещества, любое курение повышает риск появления рака, неважно, каким образом это делается», — предупредил он.

Эксперт отметил, что всем курильщикам необходимо чаще проверять свое здоровье, так как вероятность появления злокачественных опухолей легкого у них в 20 раз выше, чем у некурящих людей. По его словам, в 20 процентах случаев именно курение становится причиной онкологических заболеваний, в том числе рака легкого.

Врач-онколог, главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев добавил, что хотя вейпы появились относительно недавно, вред от их использования — уже доказанный факт. Речь идет не только о раке, но и других заболеваниях легких, подчеркнул он. В группе наибольшего риска — люди со стажем курения более 15 лет, выкуривающие больше одной пачки сигарет в день. Он посоветовал обращаться к врачу при появлении таких симптомов, как одышка и усиление кашля.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рассказал о действенном способе навсегда отказаться от никотина. Он предложил завести новую, более безопасную привычку вместо курения, при этом не стоит заменять сигареты на вейпы, отметил врач. Алентов посоветовал, отказавшись от сигарет, начать добираться на работу по новому маршруту, изменить распорядок дня, завести новых знакомых или хобби.