«Думская»: в Одесской области раздались взрывы, начались пожары

В Одесской области Украины раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Думская».

Местные власти объяснили разрывы работой систем противовоздушной обороны.

Одновременно с этим мэр города Николаев Александр Сенкевич сообщил, что в городе начался пожар «на одном из объектов». Однако позднее в его Telegram-канале появилась запись, что «загорелась сухая трава на открытой территории», и просьба не публиковать никакие фото и видео с места ЧП.

Ранее украинский военный эксперт с позывным Флэш рассказал, что дроны типа «Шахед» летят по непредсказуемой траектории, поэтому украинские силы противовоздушной обороны часто не могут с ними справиться. «Последние атаки "Шахедов", которые я видел, они летали полукругом, кругами, зигзагами. Вы понимаете, они не управляются, их так программируют. То есть наш противник стал умнее», — заявил он добавив, что мобильные группы противовоздушной обороны не всегда прикрывают то, что атакуют беспилотники.