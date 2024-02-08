Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:49, 8 февраля 2024Бывший СССР

Украинский эксперт пожаловался на непредсказуемость траектории российских дронов

Украинский эксперт «Флэш»: российские дроны летят по непредсказуемой траектории

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Дроны типа «Шахед» летят по непредсказуемой траектории, поэтому украинские силы противовоздушной обороны часто не могут с ними справиться, пожаловался военный украинский военный эксперт «Флэш» в интервью BBC.

«Последние атаки "Шахедов", которые я видел, они летали полукругом, кругами, зигзагами. Вы понимаете, они не управляются, их так программируют. То есть наш противник стал умнее», — заявил он добавив, что мобильные группы противовоздушной обороны не всегда прикрывают то, что атакуют беспилотники. «Мы не можем мобильные группы расставить по всей стране» —заметил «Флэш».

Ранее после взрыва в Винницкой области на западе Украины на одном из объектов инфраструктуры возник пожар. Также стало известно о взрывах в Одессе.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали автобус с мирными жителями и обстреляли село под Белгородом. Есть пострадавшие

      В латвийском парламенте призвали активнее выдворять российских граждан

      Стало известно о болезни одного из основателей «Машины времени»

      Названа возможная цель ракетной атаки ВСУ на Белгород

      На Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом

      Посетившая США популярная российская блогерша раскрыла недостатки страны

      Системы ПВО перехватили снаряды «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

      Россиянку приговорили к 12,5 года за организацию сети подпольных казино

      Появилось видео отражения системой ПВО мощной атаки на Белгород

      В Чечне объяснили медаль у не состязавшегося в ОАЭ Адама Кадырова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше