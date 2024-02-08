Украинский эксперт пожаловался на непредсказуемость траектории российских дронов

Украинский эксперт «Флэш»: российские дроны летят по непредсказуемой траектории

Дроны типа «Шахед» летят по непредсказуемой траектории, поэтому украинские силы противовоздушной обороны часто не могут с ними справиться, пожаловался военный украинский военный эксперт «Флэш» в интервью BBC.

«Последние атаки "Шахедов", которые я видел, они летали полукругом, кругами, зигзагами. Вы понимаете, они не управляются, их так программируют. То есть наш противник стал умнее», — заявил он добавив, что мобильные группы противовоздушной обороны не всегда прикрывают то, что атакуют беспилотники. «Мы не можем мобильные группы расставить по всей стране» —заметил «Флэш».

Ранее после взрыва в Винницкой области на западе Украины на одном из объектов инфраструктуры возник пожар. Также стало известно о взрывах в Одессе.