На Украине после взрыва возник пожар на объекте инфраструктуры

В Винницкой области Украины после взрыва на объекте инфраструктуры возник пожар

После взрыва в Винницкой области на западе Украины на одном из объектов инфраструктуры возник пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, огонь удалось локализовать. Пожарные завершают работы по ликвидации пожара, в результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 8 февраля взрывы также произошли в Одессе и Николаеве. Всего воздушная тревога была объявлена в 14 областях Украины.

Вечером 7 февраля взрыв также прогремел в Миргороде, в Полтавской области Украины. Незадолго до этого было опубликовано оповещение о ракетной опасности для города.