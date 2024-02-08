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09:31, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине после взрыва возник пожар на объекте инфраструктуры

В Винницкой области Украины после взрыва на объекте инфраструктуры возник пожар
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Leo Correa / AP

После взрыва в Винницкой области на западе Украины на одном из объектов инфраструктуры возник пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, огонь удалось локализовать. Пожарные завершают работы по ликвидации пожара, в результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 8 февраля взрывы также произошли в Одессе и Николаеве. Всего воздушная тревога была объявлена в 14 областях Украины.

Вечером 7 февраля взрыв также прогремел в Миргороде, в Полтавской области Украины. Незадолго до этого было опубликовано оповещение о ракетной опасности для города.

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      Александр Курбатов
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