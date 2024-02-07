В Миргороде прозвучал взрыв

«Общественное»: местные жители сообщают о взрыве в Миргороде

В украинском городе Миргород Полтавской области прозвучал взрыв. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Общественное» («Суспільне»).

О взрыве изданию рассказали местные жители. Дополнительных подробностей в сообщении не приводится. До этого издание «РБК-Украина» оповещало о ракетной опасности для Миргорода. За 7 февраля в Полтавской области воздушная тревога была объявлена четыре раза.

Утром в среду, 7 февраля, стало известно о серии мощных взрывов во многих городах и регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

На фоне этого Польша подняла в воздух свои и союзнические самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как на оперативную причину.