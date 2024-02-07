Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 7 февраля 2024Бывший СССР

В Миргороде прозвучал взрыв

«Общественное»: местные жители сообщают о взрыве в Миргороде
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Libkos / AP

В украинском городе Миргород Полтавской области прозвучал взрыв. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Общественное» («Суспільне»).

О взрыве изданию рассказали местные жители. Дополнительных подробностей в сообщении не приводится. До этого издание «РБК-Украина» оповещало о ракетной опасности для Миргорода. За 7 февраля в Полтавской области воздушная тревога была объявлена четыре раза.

Утром в среду, 7 февраля, стало известно о серии мощных взрывов во многих городах и регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

На фоне этого Польша подняла в воздух свои и союзнические самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как на оперативную причину.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

      Роднина оценила призыв Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ

      Врач перечислила россиянкам опасные привычки после мытья волос

      Популярный российский блогер пожаловался на YouTube

      В Белом доме ответили на вопрос о помощи Украине после смены Залужного

      В МИД заявили о нежелании России нападать на другие страны

      Таксист избил и ограбил россиянина после поездки

      В России оценили рост экономики

      Глава МИД Украины призвал создать общий с ЕС рынок оборонных индустрий

      Пожертвованную на благотворительность монету продадут за 800 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше