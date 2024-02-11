В российских вузах появятся комнаты для детей студенток и преподавательниц

В российских университетах появятся комнаты для детей студенток и преподавателей

В российских университетах появятся комнаты для пребывания детей, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе. Об этом рассказала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, сообщает в воскресенье, 11 февраля, ТАСС.

«Это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно», — сказала она в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

Открыть в вузах и колледжах детские комнаты, в которых женщины смогут оставлять своих детей на время занятий, уже предлагалось в 2019 году. Согласно озвученным тогда ожиданиям чиновников, до 2024 года такая возможность должна была быть бесплатно предоставлена для 250 тысяч россиянок. По мнению экспертов, открытие детских комнат в вузах могло бы стать большим подспорьем для молодых мам.