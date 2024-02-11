В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить
Орбан: ЕС не может выделить Украине достаточно средств для победы в конфликте
Евросоюз (ЕС) не может выделить Украине достаточно денег для победы в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Presse, передает ТАСС.
«Мы не в состоянии это сделать. Деньги — это действительно проблема», — подчеркнул он, пояснив, что жители европейских стран недовольны тратами на помощь Киеву.
Орбан допустил, что Украина может понести новые территориальные потери и даже потерпеть поражение в конфликте.
Ранее сообщалось, что европейские чиновники призвали Киев к большей финансовой самостоятельности на фоне проблем с выделением помощи в ЕС и США.