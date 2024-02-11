Юные футболисты разгромили машину участника СВО

В Самаре воспитанники академии «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО

В Самаре воспитанники футбольной академии клуба «Крылья Советов» разгромили машину, чей владелец оказался участником СВО, и позднее извинились за инцидент. Свои действия они сняли на видео, которое появилось в Telegram-канале «Самара на максималках».

На кадрах видно, как несколько подростков пинают стекла автомобиля, заваленного снегом. В итоге один из них выбивает стекло в двери. Как минимум двое подростов на видео одеты в куртки с эмблемой «Крыльев Советов».

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале подтвердил, что подростки являются юными футболистами 2009 года рождения из академии самарского клуба, а также что автомобиль принадлежит военному из зоны СВО. Карпов подчеркивает, что машина стояла бесхозной многие месяцы.

Родителей воспитанников академии вызвали в полицию для дачи показаний. Отмечается, что клуб готов компенсировать владельцу ущерб. Кроме того, подростки записали на видео извинения. «Мы приносим наши извинения за инцидент, произошедший 10 февраля. Наше поведение считаем недопустимым. Хотим попросить прощения у руководства академии, родителей, владельца автомобиля. Считаем наше поведение глупым и необдуманным. Такое больше не повторится», — высказался один из подростков, стоя на фоне других.

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