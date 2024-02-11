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06:39, 11 февраля 2024Россия

Названа возможная причина пожара в гостинице в Тольятти

Мэр Тольятти Ренц: причиной пожара в гостинице могло стать короткое замыкание
Архивное фото

Архивное фото. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Причиной пожара в гостинице в Тольятти могло стать короткое замыкание. Такую возможную причину возгорания назвал мэр города Николай Ренц в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание возникло в ресторане «Небо», расположенном на набережной 6 квартала. «Здание сильно пострадало, но благодаря слаженным действиям наших огнеборцев в 2:40 [1:40 по московскому времени] пожар удалось локализовать», — написал градоначальник. Он отметил, что место происшествие будет огорожено, а городская набережная будет доступна для посещения.

Кроме того, Ренц рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, один человек госпитализирован, его состояние стабильно. Второй пострадавший отказался от госпитализации.

Ранее пожарные МЧС России локализовали крупный пожар в здании гостиничного комплекса «Жара Beach Resort» на площади 800 квадратных метров. В результате происшествия пострадало два человека. Еще 12 человек успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия огнеборцев.

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      Марина Совина
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