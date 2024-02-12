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10:25, 12 февраля 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен снялась в прозрачной юбке

Фото: @maisonalaia

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных нарядах для рекламной кампании французского бренда Alaia. Соответствующие публикации появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

43-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачной бежевой юбке длиной чуть ниже колена, показав фигуру с разных ракурсов. Также знаменитость надела белое боди, которое обнажало ее бедра и ягодицы, блузку и мюли на каблуках.

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Кроме того, модель позировала в полупрозрачном белом макси-платье, подняв руки над головой. При этом глубокое декольте подчеркивало ее бюст.

В январе Жизель Бюндхен также снялась в прозрачном плаще без бюстгальтера для февральского номера журнала Harper's Bazaar.

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      Карина Черных
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