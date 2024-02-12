76-летняя Татьяна Васильева раскрыла секрет молодости фразой «резала лицо»

76-летняя актриса Васильева призналась, что делала ботокс ради моложавого лица

Народная артистка России Татьяна Васильева раскрыла секрет своей моложавой внешности. На эту тему она высказалась в шоу «Хватит слухов!».

76-летняя знаменитость призналась, что перенесла множество пластических операций и косметологических процедур ради сохранения молодости. «Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю: филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато», — заявила актриса.

В дополнение телезвезда отметила, что призывает своих детей забыть о ее возрасте. «Себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — заключила она.

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