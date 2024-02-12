83-летней россиянке отказали в госпитализации из-за исходившего от нее запаха

V1.ru: в Волгограде пенсионерке отказали в госпитализации из-за запаха

В Волгограде 83-летней пенсионерке отказали в госпитализации в офтальмологическое отделение больницы № 4 из-за неприятного запаха, который от нее исходил. Об этом рассказали порталу V1.ru родственники женщины.

Они пояснили, что пожилую россиянку готовили к пребыванию в больнице около двух месяцев.

«В поликлинике № 2 проходили обследование, обошли нескольких врачей, сдали много анализов, в итоге получили заключения и кардиолога, и офтальмолога, и терапевта — 12 февраля явиться на госпитализацию. Человеку 83 года, она еле добралась до этой больницы», — заявили родственники.

По их информации, над пенсионеркой издевались сотрудники приемного покоя.

В свою очередь в волгоградском Минздраве отметили, что горожанке никто не отказывал в оказании медицинской помощи. Лечащим врачом пенсионерки было принято решение о переносе плановой операции, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу в госпитале Санкт-Петербурга.