83-летней россиянке отказали в госпитализации из-за исходившего от нее запаха
В Волгограде 83-летней пенсионерке отказали в госпитализации в офтальмологическое отделение больницы № 4 из-за неприятного запаха, который от нее исходил. Об этом рассказали порталу V1.ru родственники женщины.
Они пояснили, что пожилую россиянку готовили к пребыванию в больнице около двух месяцев.
«В поликлинике № 2 проходили обследование, обошли нескольких врачей, сдали много анализов, в итоге получили заключения и кардиолога, и офтальмолога, и терапевта — 12 февраля явиться на госпитализацию. Человеку 83 года, она еле добралась до этой больницы», — заявили родственники.
По их информации, над пенсионеркой издевались сотрудники приемного покоя.
В свою очередь в волгоградском Минздраве отметили, что горожанке никто не отказывал в оказании медицинской помощи. Лечащим врачом пенсионерки было принято решение о переносе плановой операции, указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу в госпитале Санкт-Петербурга.