Абхазия отказалась от соглашения с Росгвардией. Республика получает миллиарды от России, но боится за свою независимость

МВД Абхазии передумало подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией, заявил глава ведомства Роберт Киут.

Он пояснил это тем, что действующая конституция и законодательство Абхазии не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране «обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства».

Против подписания соглашения выступила оппозиция

Как сообщил Киут, в распоряжении Абхазии достаточно личного состава для охраны общественного порядка и безопасности, а также борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он отметил, что в «ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан».

«Республика Абхазия — суверенное, независимое государство, именно этот статус мы охраняем и защищаем 30 лет, в этом ключе мы нацелены действовать и далее», — добавил Киут.

Ранее проект соглашения вызвал возмущение у части абхазского общества и оппозиции. В частности, как писало 10 февраля абхазское издание «Нужная газета», оппозиция страны призвала МВД республики не подписывать документ о сотрудничестве с Росгвардией. Под призывом подписались партии «Форум народного единства» и «Апсны», а также общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа» и «Наша столица».

Соглашение о сотрудничестве Министерства внутренних дел Республики Абхазия с национальной гвардией Российской Федерации, в котором допускается возможность прямого участия во внутренних делах Абхазии, недопустимо. Это нарушение Конституции Республики Абхазия и законов Республики Абхазия. Поэтому такие антиконституционные соглашения неприемлемы для суверенного независимого государства Темур Гулия лидер ветеранской организации «Аруаа»

Соглашение не предполагало присутствия Росгвардии в Абхазии

О планах подписать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией МВД Абхазии сообщило 9 февраля. В пресс-релизе утверждалось, что соглашение направлено на установление обмена опытом между ведомствами, подготовку кадров абхазских органов внутренних дел на базе учебных заведений и учебных центров Росгвардии, проведение совместных учений и тренировок, а также развитие информационных технологий и обмена законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения правопорядка.

Россия после вооруженной агрессии Тбилиси в 2008 году признала суверенитет Абхазии, давно добивавшейся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республики. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей — по 1,5 миллиарда рублей на каждый год

Кроме того, Роберт Киут отдельно подчеркнул в опубликованном в Telegram-канале видеообращении, что соглашение не предусматривает физического присутствия сотрудников Росгвардии на территории республики и их вмешательства во внутриполитическую деятельность в стране.

Никто не собирается сдавать наш суверенитет, ущемлять наши интересы, а тем более — кому-то позволить физически воздействовать на наших граждан Роберт Киут глава МВД Абхазии

Отказываясь от подписания соглашения, глава абхазского ведомства подчеркнул, что все же рассчитывает на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией ради обмена опытом и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел республики.

В Абхазии ранее проводили учения с Вооруженными силами России

Россия и Абхазия 15 сентября 2009 года заключили соглашение о сотрудничестве в военной области. В соответствии с документом России предоставлена возможность строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на территории Абхазии, а также создания совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Кроме того, 21 ноября 2015 года в Москве было подписано соглашение между Россией и Абхазией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил России и Вооруженных сил Абхазии. В состав группировки от российской стороны входит российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии (она расположена в Гудауте, речь идет о 7-й российской военной базе), от абхазской — два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения.

В марте 2023 вооруженные силы Абхазии и России провели совместные тактические учения на территории республики. Подразделения выполняли задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников, радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника.

«Впервые в ходе учений опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости. В целом в ходе тактических учений отработан динамичный характер современных боевых действий», — сообщало Минобороны Абхазии.