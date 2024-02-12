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16:29, 12 февраля 2024Бывший СССР

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение с Росгвардией

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией, так как конституция и законодательство страны не допускают обеспечение общественной безопасности и порядка иностранными правоохранительными органами. Об этом заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут в Telegram-канале ведомства.

«Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем как министр внутренних дел ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам абхазского государства либо в ущерб интересам наших граждан», — заявил он.

По словам главы МВД, силовые структуры Абхазии имеют в распоряжении достаточно личного состава для охраны безопасности и порядка. При этом он отметил, что Сухум планирует продолжить развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел и обмена опытом.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба допустил, что пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) России в Абхазии может начать работу уже в 2024 году. Он отметил, что строительство пункта ВМФ России отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.

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      Александр Курбатов
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