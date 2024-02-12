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18:31, 12 февраля 2024Забота о себе

Агроном назвал главные правила выращивания рассады перцев и баклажанов

Агроном Синьковский: для рассады перцев годятся только емкости с дренажом

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

При посеве баклажанов и перцев важно обращать внимание на грунт, рассказал агроном Петр Синьковский. Правила выращивания этих овощей он назвал в беседе с aif.ru.

Агроном рекомендовал использовать готовые жирные грунты с высоким содержанием органики. Синьковский добавил, что для перцев и баклажанов важна влажность грунта при посеве. «Он должен быть хорошо, до самого дна посевной емкости, пролит, но при этом вода не должна присутствовать, даже в виде малейших капель. То есть — посевные емкости без дренажа для рассады перцев и баклажанов не годятся», — сказал агроном.

Присыпать семена Синьковский посоветовал только подсушенным грунтом, который не комкуется. Высаживать же их следует на глубину не менее одного, но не более полутора сантиметров, на расстоянии в два — два с половиной сантиметра. После посева емкости агроном посоветовал накрыть пленкой и поместить в теплое место: не менее +28°C. «Пленку с емкостей надо снимать при появлении первых же всходов, не дожидаясь, пока взойдут все посеянные семена. Иначе — взошедшие первыми вскоре вытянутся и захиреют», — объяснил он.

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Когда на растениях появляется один-два листа, их необходимо распикировать — рассадить по индивидуальным контейнерам со столь же питательным грунтом, размером не менее 8×8 сантиметров. Распикированные перцы и баклажаны надо, продолжил он, не менее раза в сутки поливать, пока они не приживутся. Затем стоит приступать к подкормкам. По словам агронома, саженцы нужно подкармливать каждые 10 дней, используя комплексные минеральные удобрения. К моменту высадки на постоянное место рассада перцев и баклажанов должна иметь не менее восьми-десяти листьев и первые бутоны, заключил специалист.

Ранее агроном Василий Яковлев назвал способ реанимировать яблоню после заморозков. По его словам, в зоне риска те деревья, которые уже давно цветут или отцвели, тогда как бутоны и только что закрывшиеся цветки спокойно переносят понижение температуры до минус двух и минус трех градусов по Цельсию.

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      Александра Лисица
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