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19:21, 10 мая 2023Забота о себе

Агроном назвал способ реанимировать яблоню после заморозков

Агроном Яковлев: после заморозков бутоны яблони нужно опрыскать холодной водой и укрыть

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

После заморозков, пришедшихся в начале мая на момент цветения деревьев, дачникам нужно помочь деревьям сохранить возможность плодоносить, заявил агроном Василий Яковлев. Способ реанимировать яблоню после заморозков он назвал в беседе с «Аргументами и фактами».

По его словам, в зоне риска те деревья, которые уже давно цветут или отцвели, тогда как бутоны и только что закрывшиеся цветки спокойно переносят понижения температуры до минус двух и минус трех градусов Цельсия. Он рассказал, что после заморозков бутоны и цветки нужно опрыскать холодной водой, а затем укрыть обработанные ветви легким нетканым укрывным материалом. «Даже если температура воздуха поднимется выше плюс 15-18 градусов, укрытие не стоит снимать в течение недели. На третий день после обработки рекомендуют открыть торцы укрытия, пусть ветви с цветами и бутонами проветриваются», — объяснил Яковлев.

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Параллельно, продолжил он, полезно будет подкормить деревья прямо под корень любым азотным удобрением. «А обработку цветущих яблонь антидепрессантами можно не проводить — в данном случае такие препараты бесполезны», — заключил он.

Ранее агроном Владимир Викулов дал совет о времени подготовки рассады. По его словам, время для посева рассады нужно рассчитывать, исходя из того, когда садовод собирается высадить растения в грунт.

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Александра Лисица
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