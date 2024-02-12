Американский миллиардер сэкономит сотни миллионов долларов благодаря переезду

Джефф Безос сэкономит более $600 млн на продаже акций после переезда в Майами

Американский миллиардер Джефф Безос сэкономит более 600 миллионов долларов на продаже акций Amazon после своего переезда в Майами. Об этом со ссылкой на налоговые данные пишет CNBC.

В 2023 году предприниматель объявил, что покидает Сиэттл, штат Вашингтон, и переезжает в Майами (Флорида). Он аргументировал свое решение желанием перебраться ближе к родителям и месту запуска космических ракет своей компании Blue Origin. Однако эксперты отмечают, что важной причиной стало налоговое законодательство штатов.

В 2022 году в штате Вашингтон был введен новый налог на прирост капитала — семь процентов при продаже акций или облигаций на сумму более 250 тысяч долларов. При этом во Флориде нет как подоходного налога штата, так и налога на прирост капитала. Таким образом, на первой продаже акций после переезда в Майами Безос уже сэкономил 140 миллионов долларов, а на анонсированной продаже 50 миллионов акций в течение следующего года бизнесмен сэкономит еще не менее 610 миллионов долларов.

Начиная с 1998 года Безос почти каждый год продавал акции основанной им компании Amazon для финансирования своей благотворительной деятельности, космической компании Blue Origin и таких крупных личных приобретений, как мегаяхта стоимостью 500 миллионов долларов. Однако в 2022 году, после вступления закона в силу, он прекратил продажи.

11 февраля из документов, поданных в SEC, стало известно, что Джефф Безос продал акции Amazon на два миллиарда долларов. Миллиардеру принадлежит около десяти процентов акций компании — 976 миллионов. Из них он продал около одного процента — 12 миллионов акций.